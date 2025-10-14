Professioni Cni incontra la Camera croata degli ingegneri civili
(Adnkronos) – Oggi a RiJeka, nell’ambito dei lavori del 69° Congresso nazionale degli ingegneri, si è svolto un incontro istituzionale tra il Consiglio nazionale degli ingegneri e una delegazione della Camera croata degli ingegneri civili (Hkig). Due gli impegni prioritari emersi dal confronto. Il primo è quello di rafforzare una collaborazione e un dialogo strutturato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
