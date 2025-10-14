Prof palpeggiò 29enne Trattativa sul risarcimento

Imputato e parte civile stanno ragionando su un accordo per il risarcimento del danno. Per questo motivo la discussione del processo, prevista ieri mattina, è slittata a novembre. Lui, un 74enne residente in Val d’Enza, ex insegnante ora in pensione, incensurato, è chiamato a rispondere di violenza sessuale: avrebbe espresso pesanti apprezzamenti e allungato le mani sulla giovane commessa di un punto vendita di Scandiano. I fatti contestati risalgono al 30 aprile di quest’anno. La ragazza, una 29enne, ha sporto denuncia ai carabinieri pochi giorni dopo, il 6 maggio. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Giulia Signaroldi, sono state molto rapide: i due non si conoscevano, ma la donna ricordava di averlo già visto come cliente; è stata trovata la sua immagine tramite social e poi la ragazza ha fatto una ricognizione fotografica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

