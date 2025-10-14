Prof di religione di Brescia fa sesso con un’alunna di 16 anni la difesa al processo | Va assolto
Brescia – Assoluzione perché i fatti contestati “non sussistono”. Così si è conclusa lunedì l’arringa degli avvocati Giovanni Frattini e Domenico Servillo per il professore di Religione che nel giugno 2024 era stato arrestato con l’ accusa di aver fatto sesso con una sua alunna sedicenne, di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Il docente, un quarantenne di Brescia che è anche avvocato penalista – ora libero – sta affrontando il processo in abbreviato. Anche lunedì era in aula. Nei suoi confronti il pubblico ministero Alessio Bernardi aveva chiesto quattro anni e cinque mesi. I fatti risalgono all’anno scolastico 202324. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
