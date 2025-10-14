Produzioni ininterrotte tanti ospiti al Festival di letteratura del lavoro
Continuano sabato 18 e domenica 19 ottobre gli appuntamenti di Produzioni Ininterrotte, il festival di Letteratura del lavoro di Crespi d’Adda, ospitati all’Unesco Visitor Centre in corso Manzoni 18. In programma tre appuntamenti che accompagneranno il pubblico, tra realtà e fantasia, nel mondo del lavoro, dell’imprenditorialità italiana, nella storia del secolo scorso che ha determinato quello che siamo oggi. Nel fine settimana sono ospiti di Produzioni Ininterrotte Lara Pavanetto e il suo libro Hitler e il mago del Reich (18 ottobre, ore 11), Livio Galla con Il canto dei telai (19 ottobre, ore 11) e Wu Ming 2 con Mensaleri (19 ottobre, ore 17). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
