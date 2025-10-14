Produzioni ininterrotte tanti ospiti al Festival di letteratura del lavoro

Continuano  sabato 18 e domenica 19 ottobre  gli appuntamenti di  Produzioni Ininterrotte,  il   festival di Letteratura del lavoro di  Crespi d’Adda, ospitati  all’Unesco Visitor Centre  in corso Manzoni 18. In programma tre appuntamenti che accompagneranno il pubblico, tra realtà e fantasia, nel mondo del lavoro, dell’imprenditorialità italiana, nella storia del secolo scorso che ha determinato quello che siamo oggi. Nel fine settimana sono ospiti di Produzioni Ininterrotte  Lara Pavanetto  e il suo libro  Hitler e il mago del Reich  (18 ottobre, ore 11),  Livio Galla  con   Il canto dei telai  (19 ottobre, ore 11) e  Wu Ming 2  con  Mensaleri  (19 ottobre, ore 17). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

