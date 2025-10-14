Procura Verona | valutiamo ipotesi strage

10.50 Bombole di gas e quel che resta di diverse molotov sono state rinvenute nella casa colonica esplosa nel Veronese. Cinque le bombole in diverse stanze:sarebbero servite a saturare l'aria nello stabile dove si erano barricati i tre. "Le bodycam forniranno dettagli", dice il procuratore capo di Verona."Quando i carabinieri hanno aperto hanno sentito un fischio:forse per le bombole aperte" "Stiamo valutando se effettivamente c'è strage. Sicuramente è omicidio premeditato e volontario". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it