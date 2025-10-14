Procura Verona | valutiamo ipotesi strage
10.50 Bombole di gas e quel che resta di diverse molotov sono state rinvenute nella casa colonica esplosa nel Veronese. Cinque le bombole in diverse stanze:sarebbero servite a saturare l'aria nello stabile dove si erano barricati i tre. "Le bodycam forniranno dettagli", dice il procuratore capo di Verona."Quando i carabinieri hanno aperto hanno sentito un fischio:forse per le bombole aperte" "Stiamo valutando se effettivamente c'è strage. Sicuramente è omicidio premeditato e volontario". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Radio1 Rai. . L'#esplosione durante lo sgombero di un casolare nel Veronese. "Una tragedia incredibile, comportamenti assurdi", dice il procuratore capo di Verona. Morti 3 carabinieri, feriti altri 13 tra militari, poliziotti, vigili del fuoco. 2 fermati, 1 ricercato. Matt - facebook.com Vai su Facebook
