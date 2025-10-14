Processo Morandi chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci

14 ott 2025

Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi di. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

