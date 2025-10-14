Processo Morandi chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci

Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi di. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci

News recenti che potrebbero piacerti

Il processo per il crollo del ponte Morandi visto da chi non si è perso nemmeno un’udienza - X Vai su X

Dopo la decisione della Corte di Cassazione che martedì pomeriggio ha ribadito la competenza territoriale del tribunale di Genova, ora per il processo “Morandi bis” scatta una vera e propria corsa contro il tempo per evitare la prescrizione - facebook.com Vai su Facebook

Processo per la strage del Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci - Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi ... Secondo ilsecoloxix.it

Processo Morandi, 18 anni e sei mesi di carcere per Giovanni Castellucci. Possetti: “Soddisfazione per la richiesta ma vogliamo la condanna” - La Procura ha richiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di carcere per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia, nel processo che lo coinvolge assieme ad altri 56 imputati ... Come scrive primocanale.it

Ponte Morandi, pm chiede per Castellucci 18 anni e 6 mesi - E' la richiesta arrivata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per il crollo del ponte Mora ... Secondo msn.com