Processo Morandi chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci | Aggiornamenti

Le richieste dei pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi. In aula ci sono i famigliari di alcune vittime. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci | Aggiornamenti

Leggi anche questi approfondimenti

Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Condannare l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi. È la richiesta arrivata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 4 - facebook.com Vai su Facebook

Il processo per il crollo del ponte Morandi visto da chi non si è perso nemmeno un’udienza - X Vai su X

Processo per la strage del Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci - Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi di reclusione per la strage ... Riporta ilsecoloxix.it

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci. L’accusa: “Massimo livello di colpa possibile” - “L’ex Ad di Autostrada conosceva le condizioni del viadotto dal 2009”, ha spiegato il pm durante la requisitoria del processo. Si legge su quotidiano.net

Processo Morandi, chiesti 18 anni e mezzo per Castellucci: “Una tragedia senza precedenti” - La richiesta è pari al massimo della pena previsto per il reato di omicidio stradale plurimo Una richiesta di condanna pesantissima, pari al massimo della pena previsto per il reato di omicidio strada ... Come scrive telenord.it