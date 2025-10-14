Processo Dolce Vita Festa ottiene il giudizio immediato

Tempo di lettura: 2 minuti Gianluca Festa rinuncia all'udienza preliminare e andrà direttamente a processo dopo che il Gup Antonio Sicuranza ha disposto il giudizio immediato nei confronti dell'ex sindaco di Avellino, accogliendo l'istanza presentata dallo stesso imputato. La decisione arriva alla vigilia dell'udienza preliminare prevista per domani nell'ambito del cosiddetto " processo Dolce Vita " e segna la volontà di Festa di affrontare pubblicamente le accuse nel contraddittorio del dibattimento. Il difensore dell'ex primo cittadino, l'avvocato Luigi Petrillo, comunica infatti di aver presentato — in vista dell'udienza preliminare — istanza di giudizio immediato ai sensi degli artt.

