Processo Aias- Noi con Loro condanna per la moglie di De Mita
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso con tre condanne e sette assoluzioni il processo legato all’inchiesta “Aias – Noi con Loro”. Il Tribunale di Avellino ha inflitto un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) a Annamaria Scarinzi, moglie dell’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, poi Marco Preziuso e Massimo Preziuso, riconosciuti colpevoli di truffa ai danni dello Stato. Assolti invece altri imputati, tra cui l’ex Presidente Aias Gerardo Bilott a e Simona De Mita, per i reati di truffa, malversazione e peculato, “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
