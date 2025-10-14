Pro Pal contro la partita Italia-Israele | numerosi manifestanti sotto la sede della Rai a Bologna

Bologna, 14 ottobre 2025 – La partita Italia-Israele è in programma questa sera alle 20.45 a udine. Usb, Potere al popolo e alcuni collettivi studenteschi sono tornati a manifestare in difesa della Palestina e di Gaza. Sotto la sede regionale della Rai, in via della Fiera 13 a Bologna, si sono radunate numerose persone. I manifestanti si sono collocati sul lato opposto della strada rispetto alla sede della tv, reggendo delle bandiere della Palestina. La chiamata alla partecipazione dalle 19 alle 21 è arrivata tramite i social, con l’invito a boicottare la partita Italia-Israele. Nel post pubblicato un giorno fa si legge "il boicottaggio sportivo è un elemento importante per rompere la macchina di propaganda sionista, per questo a Bologna anche noi saremo sotto la sede Rai locale in presidio: il nostro servizio pubblico non deve essere messo al servizio della propaganda!". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

