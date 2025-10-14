Pro Pal contro la partita Italia-Israele | centinaia di manifestanti sotto la sede della Rai a Bologna

Bologna, 14 ottobre 2025 – Un centinaio di persone sotto la sede regionale della Rai. I manifestanti invadono il viale della Fiera, in direzione centro, al suon di “blocchiamo tutto” in vista della partita Italia-Israele in programma questa sera alle 20.45 a Udine. Usb, Potere al popolo, Giovani Palestinesi e Cambiare Rotta sono tornati a manifestare in difesa della Palestina e di Gaza e contro un match che “non si deve fare - tuonano gli attivisti -. Per la società questa è una cosa scabrosa”, come “lo è il nostro governo Meloni, che invece di impedirla ha scelto di schierare le forze dell’ordine a tutela della squadra calcistica israeliana”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

