Prism | Millie Bobby Brown nella serie in arrivo su Netflix

Millie Bobby Brown sarà tra i protagonisti di Prism, una nuova serie sul soprannaturale in arrivo su Netflix. La nuova serie nasce da una nuova collaborazione tra il colosso dello streaming Netflix e la AGBO di Joe ed Anthony Russo (ora sul set di Avengers: Doomsday ). Secondo Deadline i due partner hanno scelto come protagoniste la Millie Bobby Brown di Stranger Things e Rachel Brosnahan (la Lois Lane di Superman). Etan Frankel è stato scelto come showrunner. La fonte spiega che la Brown interpreterà Cassie, una donna dotata della capacità unica di comunicare con le apparizioni, che dovrà scoprire la causa di un fenomeno appena scoperto che provoca l’apparizione di “visitatori” (fantasmi) in tutto il mondo prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

