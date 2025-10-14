Principio d' incendio in via Giovanni Verga | lo spengono i volontari della protezione civile

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il pronto intervento del nucleo volontari della protezione civile “Arci Caccia” ha spento un principio di incendio sviluppatosi dal vano motore di una Fiat Punto parcheggiata a ridosso di un immobile, in via Giovanni Verga. I volontari sono intervenuti con il mezzo antincendio e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

