Due giornate sono bastate per accendere il massimo campionato: tra sorprese, conferme e qualche equilibrio ancora da decifrare, la Serie A1 Tigotà entra nel vivo con il terzo turno, in programma mercoledì 15 ottobre. In vetta, due squadre a punteggio pieno – Novara e Scandicci – già sembrano voler imporre il proprio ritmo, ma alle loro spalle Conegliano, Chieri e Milano sono pronte a rilanciare la sfida. Il turno propone diversi incroci di grande fascino, tra derby piemontesi, scontri di vertice e confronti che già profumano di salvezza. Sarà anche una giornata utile per testare le nuove protagoniste emerse nei primi due turni: la potenza di Igiede e Antropova, la costanza di Haak, la crescita di giovani italiane come le azzurre Nervini, Eze, Giovannini e Manfredini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Primo infrasettimanale in A1. Chieri sfida Novara, Milano cerca riscatto, Conegliano per il tris a Cervia