Prime Video annuncia il cast della sesta stagione di LOL | Chi ride è fuori e lo speciale di Halloween 2026

Prime Video ha annunciato oggi i nomi dei protagonisti della sesta stagione di "LOL: Chi ride è fuori", il comedy show Original dei record prodotto in Italia da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios. Il nuovo cast promette una competizione ancora più esilarante: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada saranno i dieci comici pronti a sfidarsi per sei ore consecutive, con un unico obiettivo: non ridere. Durante la gara, ogni concorrente dovrà rimanere serio mentre tenta di far cedere i propri avversari, in una sfida di resistenza comica tra sketch, battute e improvvisazioni.

