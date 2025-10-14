Primavera | il teaser trailer del film con Tecla Insolia e Michele Riondino

Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi della lirica italiana e mondiale, debutta nel cinema con questo che è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. Ecco il teaser trailer e la trama di Primavera. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Primavera: il teaser trailer del film con Tecla Insolia e Michele Riondino

Contenuti che potrebbero interessarti

Primavera, il teaser del film [HD] - Un film con Fabrizia Sacchi, Michele Riondino, Tecla Insolia, Valentina Bellè. Riporta mymovies.it

Primavera, il teaser trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Fabrizia Sacchi, Michele Riondino, Tecla Insolia, Valentina Bellè. Scrive mymovies.it

Primavera: ecco le prime immagini video del film d'esordio di Damiano Michieletto - Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi della lirica italiana e mondiale, debutta nel cinema con questo film con Tecla Insolia e Michele Riondino che sarà presentato in anteprima mondiale ... Da comingsoon.it