prima stanza a destra annuncia il suo primo tour nei club

Il giovane producer napoletano prima stanza a destra annuncia il suo primo vero tour nei club. Dopo il debutto nei festival estivi, al MI AMI, La Prima Estate e Locus Festival, e le aperture a due artisti d’eccezione come James Blake a Torino e Fred Again nella sua Napoli, in piazza del Plebiscito davanti a 15.000 persone, e a distanza di pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo dimmi che provi quello che provo io, prima stanza a destra annuncia il suo primo vero tour nei club. Quattro speciali appuntamenti, organizzati da D’Alessandro & Galli, in programma il 20 marzo all’Arci Bellezza a Milano, il 22 al Locomotiv a Bologna, il 24 al Monk a Roma e il 26 al Duel Club a Napoli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

