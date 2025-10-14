In Prima categoria domenica da dimenticare per Capezzano Pianore e Torrelaghese. In particolare però a far rumore è la pesante seconda sconfitta di seguito (di nuovo col punteggio di 3-0) patita dal Capezzano, che nonostante abbia costruito uno squadrone fatica a carburare. Il team di Riccardo Coli prende troppi gol, palesando difficoltà nella fase difensiva. ma anche davanti le cose non sono certo idilliache, anzi. Bomber Brega ha segnato il gol-partita alla 1ª giornata a Piazza al Serchio ma poi si è piantato dal punto di vista realizzativo. Nella 2ª giornata poi il successo 2-1 in rimonta nel finale nel big-match col Capannori è arrivato grazie alla doppietta del difensore di Rocchiccioli (di cui il gol-partita su rigore). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima e Seconda categoria. Il Capezzano stecca. Bene le massarosesi