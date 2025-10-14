Prima dell' elettrica dieci Ferrari rivoluzionarie
La rassegna di tutte le volte in cui Ferrari ha riscritto le proprie regole del gioco, introducendo nuovi paradigmi. Dalla rivoluzione tecnica del cambio semi-automatico all'ibrida, fino alla prima Rossa a quattro porte della storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
La nuova elettrica della start up indiana è la prima moto al mondo con radar integrato di serie e sarà disponibile per il mercato interno a partire da ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la prima Ferrari Elettrica: svelati i dettagli: Maranello (Modena), 9 ottobre 2025 - La Ferrari compie un passo storico verso il futuro: al Capital Markets Day 2025, la Casa di Maranello ha svelato la piattaforma tecnologica della sua… http://dlvr.it/TNZWTB - X Vai su X
Ferrari svela l’anima elettrica della sua prima supercar a zero emissioni da 1000 cavalli - Ferrari svela la tecnologia della sua prima supercar elettrica: 1000 CV, 329 miglia di autonomia e suono amplificato reale. Secondo tuttotech.net
Ferrari svela i dettagli della prima elettrica, arriverà nel 2026 - Al Capital Markets Day 2025, Ferrari svela i primi dettagli di componentistica e telaio della nuova vettura ... Si legge su notizie.tiscali.it
Ecco la prima Ferrari Elettrica - Società: La batteria, progettata e assemblata a Maranello, raggiunge una densità energetica di quasi 195 Wh/kg, la più alta tra le vetture elettriche ... Segnala lapressa.it