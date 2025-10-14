Ha dovuto sudare più del previsto il Copparo per sbancare il campo dell’Only Sport Alfonsine: sotto 2-0 in avvio di ripresa, la formazione rossoblù si è affidata ancora una volta a bomber Granado, un vero crack per la categoria, che con una tripletta ha ribaltato il risultato e ha consegnato ai suoi la quinta vittoria in cinque partite. Per Granado è già l’ottava rete in campionato, nettamente al comando della classifica marcatori del girone. Si stacca dalla vetta invece la Portuense, che fa ‘harakiri’ nella tana del Centro Erika Lavezzola: avanti prima 2-0 e poi 3-1, gli uomini di Skabar si fanno rimontare, subendo il gol del pari al 90’ ed il clamoroso 4-3 finale al 92’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Rimonta Copparo, Portuense staccata