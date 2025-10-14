Prima Categoria Poker del Centro Erika Frugesport a valanga contro il Placci
Nel girone F di Prima, il Centro Erika trionfa 4-3 (39’ pt Biasini (P), 45’ pt Colombani (P), 9’ st Randi, 15’ st Gessoni (P), 21’ st Bartolomei, 45’ st Ashraf, 47’ st Babini), sulla quotata Portuense. A valanga il Frugesport che si impone 4-0 (22’ pt Tamburini, 26’ pt Di Giuseppe, 6’ st Tamburini, 26’ st S. Naldi) sul Placci Bubano. Doppia sconfitta casalinga per Real Fusignano e Only Sport Alfonsine: i neroverdi, malgrado la 3ª rete di Roberto Zuccarino (in foto) cade 2-5 (22’ pt Maione, 35’ pt Karapici, 5’ st Grandi (RF), 17’ st Madkhour, 29’ st Bianchi, 35’ st Zuccarino (RF), 40’ st Maione) col Reno Molinella, secondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
? PRIMA CATEGORIA, GIRONE E CHIANTI NORD - AREZZO F.A. 2-0 ? Gli ospiti colpiscono due legni, i biancoverdi sono micidiali nel finale con l'attaccante appena subentrato - facebook.com Vai su Facebook
Prima Categoria. Poker del Savio. Il Faenza di misura. Pari del Cotignola - Infatti, nel girone G, resta in testa da solo a punteggio pieno il Savio, unica formazione ad aver ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Prima Categoria. Lavezzola sfida Bubano - Dunque si cercheranno conferme sulle indicazioni ricevute dalla Coppa: in particolare dalla neopromossa Centro Erika Lavezzola ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Prima categoria. Lo Scarlino fa poker. Acquisti di spessore - La società giallorossa di Prima categoria ha messo a segno innesti fondamentali in vista della prossima stagione. lanazione.it scrive