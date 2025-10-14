Prezzo imperdibile per OnePlus Pad 3 | grazie al coupon si può acquistare ad appena 338€

OnePlus Pad 3 in offerta a 338€ su AliExpress: tablet top di gamma con display 13,2" 3.4K, Snapdragon 8 Elite, 12GB RAM. Sconto 43% dal prezzo di listino 599€. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Prezzo imperdibile per OnePlus Pad 3: grazie al coupon si può acquistare ad appena 338€

