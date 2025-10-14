Prevost al Colle per sua prima visita

11.00 Papa Leone XIV è al Quirinale per il suo incontro con il presidente della Repubblica, Mattarella. Presenti anche il premier Meloni e il card. Parolin. Prima visita al Colle per Prevost,che è stato scortato dal Vaticano, per circa 4km, in automobile, da 12 corazzieri in moto e 32 a cavallo. A salutarlo, all' uscita dal Vaticano,una delegazione del governo italiano,con Tajani e Mantovano Sul torrino al Colle innalzata la bandiera bianca e gialla vaticana. Strette di mano e inni nazionali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

