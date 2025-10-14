Previsioni meteo arriva il ciclone atlantico | maltempo da Sud a Nord

Tg24.sky.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riguardano già la giornata odierna i primi segnali di peggioramento, soprattutto per Sardegna e Sicilia, ma saranno i prossimi due giorni ad essere interessati dal maltempo al Sud e sulle due Isole Maggiori, con temperature più rigide, in linea con la media di stagione, che metteranno fine all’ottobrata. Stop all'ottobrata. Come spiega ILMeteo.it, tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre “un vortice collocato a ridosso dei Balcani sospingerà masse d’aria fredda che andranno ad alimentare il vortice iberico, pronto a raggiungere il tratto di mare che separa la Sardegna dalla Sicilia. Oltre a una fase di maltempo, che coinvolgerà così le regioni del Sud e le due Isole Maggiori, la presenza di venti più freddi contribuirà a provocare un deciso calo delle temperature, destinate a rientrare all’interno delle medie del periodo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

