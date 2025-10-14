Prevenzione contro la violenza sui minori ok alla proroga dell' accordo tra i Comuni

Ferraratoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bondeno continua a fare quadrato, assieme agli altri comuni del territorio e al Distretto sociosanitario Centro Nord, che è capofila per le politiche finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza sui minori. Un tema, purtroppo, ancora presente nella società, come dimostrano le cronache. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

