Prevenzione contro la violenza sui minori ok alla proroga dell' accordo tra i Comuni
Bondeno continua a fare quadrato, assieme agli altri comuni del territorio e al Distretto sociosanitario Centro Nord, che è capofila per le politiche finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza sui minori. Un tema, purtroppo, ancora presente nella società, come dimostrano le cronache. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
