Preventivo assicurazione auto | come cambia da città a città

Quando si richiede un preventivo assicurazione per la propria auto, ci si aspetta di trovare un prezzo più o meno standard, basato esclusivamente su dati personali e caratteristiche del veicolo. In realtà, uno degli elementi che può far variare sensibilmente il costo dell’assicurazione è rappresentato dalla città o dalla zona in cui si vive. Questa differenza trova spiegazione nelle diverse condizioni del traffico, nella frequenza degli incidenti, nel tasso di furti e di vandalismi e in altri fattori locali che influiscono sul rischio che l’assicuratore si trova ad assumere. Ad esempio, vivere in una grande metropoli come Roma, Napoli o Milano può portare a un premio più alto rispetto a città o aree più piccole, dove il traffico è meno intenso e il rischio di sinistri diminuisce. 🔗 Leggi su Udine20.it

