Prevenire il suicidio giovanile | meno schermi più comunità e sostegno alle famiglie fragili Le parole del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Nel corso di un’audizione alla Commissione Affari sociali della Camera, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni ha messo in evidenza la necessità di rafforzare le relazioni reali tra i giovani e gli adulti di riferimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
