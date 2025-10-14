Prevenire i rischi di fuga e Bolsonaro resta ai domiciliari
Il giudice Alexandre de Moraes nega la libertà all'ex presidente brasiliano: ecco perché L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prevenire e gestire il rischio di trombosi, soprattutto nella donna. In occasione del World Thrombosis Day 2025, il Centro Trombosi del Presidio Ospedaliero della Murgia “F. Perinei” e la U.O.S.V.D. di Patologia Clinica partecipano alla campagna mondiale di s - facebook.com Vai su Facebook
La Corte respinge il ricorso, Bolsonaro resta ai domiciliari - Il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha respinto la richiesta della difesa di Jair Bolsonaro di revoca degli arresti domiciliari, confermando tutte le misure cautelari impos ... Lo riporta ansa.it
L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro sarà sottoposto a vigilanza costante: “Rischio di fuga concreto” - L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro deve essere sottoposto a una vigilanza costante da parte della polizia per evitare una sua possibile fuga prima del processo per il tentato golpe del 2022. Si legge su ilfattoquotidiano.it
È stata rafforzata la vigilanza nei confronti dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, per pericolo di fuga all’estero - Il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha ordinato di rafforzare le misure di vigilanza nei confronti dell’ex presidente Jair Bolsonaro, per il pericolo che fugga all’estero. Come scrive ilpost.it