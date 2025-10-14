Presto un nuovo autovelox fisso a Rimini | sarà posizionato in via Melucci
Rimini, 14 ottobre 2025 – Entrerà in funzione tra qualche mese un altro autovelox fisso a Rimini. Sarà posizionato lungo via Melucci. Con la nuova postazione, saliranno a quattro gli autovelox fissi sulle strade riminesi. Il via libera è arrivato dalla Prefettura che, sulle base delle recenti norme del codice della strada in materia di autovelox, ha confermato le tre postazioni esistenti da 10 anni, in via Euterpe, in viale Settembrini (davanti all’ospedale) e in via Tolemaide, e ha autorizzato ex novo una quarta postazione in via Melucci. Ci vorrà tempo, prima che entri in funzione. Il Comune ha infatti deciso di procede alla sostituzione di tutti gli impianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Se non l’avete capito, presto fuori un nuovo CONTEST!? Via delle Gondole 91, Ostia. 06 8956 6836 #macelleria #centrocarniostia #belledecasa #viralvideos #foryoupage - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo autovelox fisso di ultima generazione a Rimini. Cambiano anche i 3 attivi - A quelli già attivi in via Tolemaide, via Settembrini davanti all’ospedale e via Euterpe all’altezza della polisportiva Garden se ne aggi ... Riporta msn.com
Roma, 60 nuovi autovelox presto installati sulle strade capitoline - Nei primi otto mesi dell'anno, a Roma sono state elevate oltre 1,3 milioni di contravvenzioni. Secondo ilquotidianodellazio.it
Autovelox, sì della Prefettura ai rilevatori fissi già installati a Meolo e Musile. Il sindaco Pavan: «Il mio per ora non lo riaccendo» - Sì della Prefettura agli autovelox fissi già installati a Musile e Meolo ed autorizzato anche il nuovo dispositivo fisso di controllo della velocità a Noventa. Riporta ilgazzettino.it