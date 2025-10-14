Pressione fiscale in salita perché aumenta l’occupazione? La lettura del governo non regge

Il governo continua a ripetere che la pressione fiscale è salita nel 2024 perché è aumentata l’occupazione. Come già chiarito su lavoce.info, la spiegazione va cercata altrove ed è molto meno positiva: è legata a un sistema fiscale mal disegnato. di Massimo Bordignon e Leonzio Rizzo (fonte: lavoce.info) Come il governo spiega l’aumento della pressione fiscale Il governo continua a insistere sul fatto che l’aumento della pressione fiscale, in ulteriore crescita nel 2025 rispetto al 2024 secondo il Documento programmatico di finanza pubblica, sia in realtà un fatto positivo, in quanto dovuto all’aumento dell’occupazione; l’ultimo esempio in ordine di tempo è l’intervento del ministro Giorgetti nell’audizione in Parlamento sulla manovra economica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pressione fiscale in salita perché aumenta l’occupazione? La lettura del governo non regge

