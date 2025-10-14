Presentazione del volume ‘Per una comunità aperta alla speranza’
Arezzo, 14 ottobre 2025 – Sabato 18 ottobre, alle 17.30, presso la Sala Grande di Giustizia del Palazzo Vescovile in Piazza del Duomo, 1 ad Arezzo, sarà presentato il volume Per una comunità aperta alla speranza. Riflessioni pedagogiche e prospettive educative, firmato da Chiara Palazzini e Giuliana Migliorini. Interverrà il Prof. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria presso l’Università Ludes di Malta, in dialogo con le autrici. Il testo nasce con l’intento di offrire un’introduzione chiara e accessibile alla riflessione pedagogica e alla pratica educativa. È rivolto sia agli studenti che si avvicinano a questi temi, sia agli educatori e alle comunità che desiderano approfondire il significato e il valore dell’educazione oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Presentazione del volume "2100: come sarà l'Asia, come saremo noi" Palazzo Corigliano - Sala Conferenze 17 Ottobre 2025 ? dalle ore 16:00
Conferenza di presentazione del volume "Architettura Mediterranea", di Cesare Ajroldi Saluti Maria Concetta Di Natale, Salvatore Nicosia, Giuseppina Leone, Giuseppe Di Benedetto Relatori Attilio Petruccioli Franco Purini Daniele Vitale martedì 14 ottobre 20