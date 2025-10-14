Presentazione del volume ‘Per una comunità aperta alla speranza’

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Sabato 18 ottobre, alle 17.30, presso la Sala Grande di Giustizia del Palazzo Vescovile in Piazza del Duomo, 1 ad Arezzo, sarà presentato il volume Per una comunità aperta alla speranza. Riflessioni pedagogiche e prospettive educative, firmato da Chiara Palazzini e Giuliana Migliorini. Interverrà il Prof. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria presso l’Università Ludes di Malta, in dialogo con le autrici. Il testo nasce con l’intento di offrire un’introduzione chiara e accessibile alla riflessione pedagogica e alla pratica educativa. È rivolto sia agli studenti che si avvicinano a questi temi, sia agli educatori e alle comunità che desiderano approfondire il significato e il valore dell’educazione oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

