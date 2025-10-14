Presentazione del libro L' uomo che fu ucciso due volte

Padovaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il 24 ottobre 2025. «Il maresciallo Arturo Bonomi, aiutato dall'ineffabile dottor Peruzzi, da Boris l'oste e dal resto della sua compagnia di amici, è costretto ad addentrarsi nei segreti e nei vizi dei suoi compaesani, scoprendo un mondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Diocesi: Genova, lunedì presentazione del libro del card. Bagnasco “Cristo speranza di ogni uomo” - Lunedì 3 marzo, alle ore 18 alla sala Quadrivium (piazza Santa Marta 2) di Genova, a cura della Libreria San Paolo è in programma la presentazione del libro del card. Lo riporta agensir.it

"Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre", presentazione del libro al Teatro Argentina - In occasione del compleanno di Ennio Morricone, domenica 10 novembre il Teatro Argentina ospiterà un evento speciale per celebrare la figura del grande compositore, con la presentazione del libro ... Lo riporta romatoday.it

Firenze, presentazione del libro ‘Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre’ - Firenze, 2 aprile 2025 – Firenze si prepara a rendere omaggio a uno dei più grandi compositori della storia del cinema, Ennio Morricone. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Uomo Fu