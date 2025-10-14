Presentazione del libro L' uomo che fu ucciso due volte

il 24 ottobre 2025. «Il maresciallo Arturo Bonomi, aiutato dall'ineffabile dottor Peruzzi, da Boris l'oste e dal resto della sua compagnia di amici, è costretto ad addentrarsi nei segreti e nei vizi dei suoi compaesani, scoprendo un mondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it