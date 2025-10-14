Presentazione del libro dell' attore Marco Bonini L’amorevole grado di separazione

Le Giubbe Rosse ospita la presentazione del libro di Marco Bonini L’amorevole grado di separazioneMercoledì 15 ottobre alle ore 18:00.Il Caffè Giubbe Rosse, storico salotto letterario nel cuore di Firenze, conferma ancora una volta la sua vocazione culturale ospitando un evento dedicato alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

