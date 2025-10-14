Presentazione del libro dell' attore Marco Bonini L’amorevole grado di separazione

Firenzetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Giubbe Rosse ospita la presentazione del libro di Marco Bonini L’amorevole grado di separazioneMercoledì 15 ottobre alle ore 18:00.Il Caffè Giubbe Rosse, storico salotto letterario nel cuore di Firenze, conferma ancora una volta la sua vocazione culturale ospitando un evento dedicato alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

presentazione libro attore marcoMamma Marina: “Marco è il sole che non tramonterà mai”, successo alla Mondadori di Cerveteri per la presentazione del libro di Giulio Golia e Francesca Di Stefano - Oltre 300 persone in Largo Almunecar per la presentazione in anteprima nazionale del libro “L’ultima notte di Marco – Verità e bugie sul caso Vannini” “Marco è il sole che non tramonterà mai”: si è co ... terzobinario.it scrive

presentazione libro attore marco“L’ultima notte di Marco”, oggi presentazione del nuovo libro su Vannini - CERVETERI – Appuntamento speciale oggi sotto la quercia di largo Almunecar dove avverrà la presentazione di “L’ultima notte di Marco”, verità e bugie sul caso Vannini. Scrive civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Attore Marco