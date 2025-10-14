Mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 16.30, il Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova propone la presentazione del libro“Archimede. Geometria di un genio”, pubblicato da BeccoGiallo e realizzato da Marco Tabilio, illustratore e fumettista, e Roberto Monti, docente di Analisi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it