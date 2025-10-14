Presentazione del libro Archimede Geometria di un genio
Mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 16.30, il Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova propone la presentazione del libro“Archimede. Geometria di un genio”, pubblicato da BeccoGiallo e realizzato da Marco Tabilio, illustratore e fumettista, e Roberto Monti, docente di Analisi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
La data di Milano per la presentazione del libro , è al ! Grazie per l'incredibile entusiasmo! Vista l’altissima richiesta… . Stay tuned! - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del libro: "Complimenti per la trasmissione. Un impavido telebestiario della tv italiana" di Francesco Specchia - Bene iniziamo anche se sappiamo di tanti che come al solito come avviene spesso in questi eventi questa città sono in arrivo con le tante difficoltà che questa città comporta però noi dobbiamo ... Come scrive radioradicale.it