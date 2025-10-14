presentata easyvia la tecnologia per il monitoraggio intelligente delle condizioni stradali

Tempo di lettura: 2 minuti Presentata questo pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo Mosti l’adozione da parte del Comune di Benevento della soluzione, la tecnologia innovativa per il monitoraggio intelligente delle condizioni stradali e la gestione ottimizzata della manutenzione urbana. Easyvia, com’è noto, è una startup che opera in ambito smart city con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, il comfort e le condizioni stradali attraverso una soluzione tecnologica innovativa e proprietaria che fa leva su un approccio scalabile e data-driven in grado di identificare, caratterizzare e gestire l’intero ciclo di vita delle anomalie del manto stradale “ Questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella – segna un passo concreto verso una gestione più efficiente, efficace e sostenibile delle infrastrutture cittadine, migliorando al contempo la sicurezza e il comfort di guida dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

