Prende fuoco un motopontone sul Canal Grande | incendio subito spento

Veneziatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima delle 10 di questa mattina è scoppiato un incendio su un motopontone in Canal Grande, dietro la fermata Actv San Silvestro. Luogo centralissimo, con il fumo visibile per qualche minuto da buona parte del centro di Venezia. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday Il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

prende fuoco motopontone canalIncendio nel motopontone sul Canal Grande, il rogo innescato dal motore elettrico della gru sulla barca: sospesa la fermata di San Silvestro VIDEO - Incendio a circa 200 metri da palazzo Balbi, attimi di paura in Canal Grande. Si legge su ilgazzettino.it

