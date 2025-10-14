Premio per il giornalismo ambientale Fenice Conai il riconoscimento va a un professionista riminese

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono Andrea Bettini e Matteo Marini i vincitori della Fenice Conai 2025 per il giornalismo ambientale giovane 2025, il riconoscimento ideato dal Consorzio Nazionale Imballaggi, per valorizzare l’impegno delle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, economia circolare e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

premio giornalismo ambientale feniceFenice CONAI 2025, premiati Andrea Bettini e Matteo Marini per il giornalismo ambientale giovane - Una menzione speciale è stata attribuita ad Alberto Giuffrè di Sky Tg24 per un reportage dedicato alla posidonia oceanica, il “polmone del Mediterraneo”, che unisce divulgazione scientifica e ... Secondo ecodallecitta.it

Giornalismo investigativo: Premio Morrione, a Torino dal 23 al 25 ottobre per premiare inchieste di under 30. Dedicato alle vittime di Gaza e a tutti i giornalisti uccisi nel mondo - “Il Limite Assente” è il tema delle “Giornate del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo”, che si terranno a Torino dal 23 al 25 ottobre, con un’anteprima il 13 ottobre. Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Giornalismo Ambientale Fenice