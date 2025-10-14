Premio per il giornalismo ambientale Fenice Conai il riconoscimento va a un professionista riminese

Sono Andrea Bettini e Matteo Marini i vincitori della Fenice Conai 2025 per il giornalismo ambientale giovane 2025, il riconoscimento ideato dal Consorzio Nazionale Imballaggi, per valorizzare l’impegno delle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, economia circolare e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

