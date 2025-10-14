Premierato il treno della stabilità deraglia a Parigi | la crisi politica in Francia è un allarme anche per la riforma del governo Meloni

In Francia, dove il presidente viene eletto direttamente dal popolo, il sistema è paralizzato. Dopo le elezioni anticipate del 2024, l’Assemblea nazionale è divisa in tre blocchi inconciliabili. Emmanuel Macron ha bruciato in pochi mesi tre governi, l’ultimo durato appena quattordici ore. Il nuovo premier Sébastien Lecornu, rinominato per trovare un equilibrio impossibile, si è già ritrovato sotto minaccia di sfiducia. Il bilancio 2026 rischia di saltare e i mercati si preparano a prezzare l’instabilità. È la dimostrazione empirica che l’elezione diretta del capo dello Stato non garantisce la governabilità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Premierato, il treno della stabilità deraglia a Parigi: la crisi politica in Francia è un allarme anche per la riforma del governo Meloni

