Premiato da Confindustria | È sostenibile
Il Consorzio per le Energie Rinnovabili Cesena, insieme alla controllata Eco Energia Corrente, ha ricevuto il Premio “Excelsa” di Confindustria Romagna per il primo bilancio di Sostenibilità del gruppo. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della rassegna biennale Excelsa, dedicata alle imprese che si distinguono per la capacità di generare valore economico, sociale e ambientale a beneficio della collettività. Il premio è stato ritirato dall’amministratore delegato del Gruppo, Vincenzo Maria de Rosa (nella foto), che ha sottolineato come il traguardo rappresenti un ulteriore passo nel percorso di responsabilità e trasparenza intrapreso dall’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Confindustria Romagna ha premiato le imprese eccellenti del territorio nell'ambito della rassegna biennale Excelsa Romagna Award, valutando fattori quali comunicazione di impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro, sicurezza, sostenibilità. L - facebook.com Vai su Facebook
Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha preso parte al Premio Nicodemo, svoltosi ieri nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria del Lago a Moscufo, promosso dall’Associazione La Fonte e dal Comune d - X Vai su X
Premiato da Confindustria: "È sostenibile" - Il Consorzio per le Energie Rinnovabili Cesena, insieme alla controllata Eco Energia Corrente, ha ricevuto il Premio “Excelsa” di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Premio Emilia Sostenibile 2025, Filippo Sassoli de’ Bianchi: “Per le imprese che desiderano fare di più e meglio” - Il contest d’impresa è promosso da Ucid, le premiazioni dei progetti vincitori si terranno giovedì 30 ottobre nella sede di Confindustria Emilia Area Centro ... msn.com scrive