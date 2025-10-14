Premiato da Confindustria | È sostenibile

Il Consorzio per le Energie Rinnovabili Cesena, insieme alla controllata Eco Energia Corrente, ha ricevuto il Premio “Excelsa” di Confindustria Romagna per il primo bilancio di Sostenibilità del gruppo. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della rassegna biennale Excelsa, dedicata alle imprese che si distinguono per la capacità di generare valore economico, sociale e ambientale a beneficio della collettività. Il premio è stato ritirato dall’amministratore delegato del Gruppo, Vincenzo Maria de Rosa (nella foto), che ha sottolineato come il traguardo rappresenti un ulteriore passo nel percorso di responsabilità e trasparenza intrapreso dall’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

