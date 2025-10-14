Premiati i ’bravissimi’ dell’Istituto alberghiero

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l’assessora comunale con delega alla Scuola Federica Bosi hanno incontrato gli studenti dell’ Istituto Alberghiero di Cervia, che nell’anno scolastico 2024-2025 si sono diplomati col massimo dei voti. Alla cerimonia era presente anche la professoressa Scilla Reali, dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Tonino Guerra’ di Cervia. Gli studenti che hanno conseguito la maturità di ‘Tecnico del settore servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera’ con 100100 e alcuni con lode, complessivamente sono tredici e non sono solo cervesi, ma provenienti anche da altre località fuori comune che qui a Cervia hanno studiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

