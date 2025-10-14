Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 14 Ottobre 2025: “Aiutami a capirti”