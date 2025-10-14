Prefettura mediazione fallita | c’è lo sciopero È la prima volta dall’Unità d’Italia

Milano, 14 ottobre 2025 – L’incontro con il prefetto Claudio Sgaraglia si è concluso con una fumata nera: i sindacati confermano lo storico sciopero del personale della Prefettura di Milano, il primo da quando nel 1861, anno dell’Unità d’Italia, fu istituito l’ufficio del Governo a Palazzo Diotti. “Abbiamo avanzato una serie di proposte che non sono state accolte – spiega al termine il segretario generale della Uilpa di Milano Giorgio Dimauro – e per questo abbiamo deciso di non revocare lo sciopero. C’è stata invece una condivisione sulla proposta di aprire un tavolo con Comune, Aler e Atm, per trovare soluzioni sul tema della casa e dei trasporti per i dipendenti pubblici, perché gli stipendi sono insufficienti per vivere a Milano”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

