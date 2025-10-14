Predator | Badlands rompe ufficialmente una tradizione del franchise dopo 38 anni
Predator: Badlands rompe una tradizione della serie che durava da quasi quarant’anni. In uscita nelle sale il 7 novembre, il sesto capitolo della serie di fantascienza d’azione del regista Dan Trachtenberg segue il viaggio di Thia ( Elle Fanning ) e Dex ( Dimitrius Schuster-Koloamatangi ) mentre combattono altre creature alla ricerca del nemico finale. Regal, AMC, IMAX e altre catene di cinema hanno classificato il film con un rating PG-13, il che renderebbe Badlands il primo capitolo della famosa serie violenta a non avere un rating R. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
