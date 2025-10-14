Precipitato da un impalcatura di un negozio del Vulcano Buono muore operaio di 53 anni

È morto dopo una settimana di agonia Pasquale Fiore Iliceto, l’operaio di 53 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto il 7 ottobre all’interno di un negozio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola. L’uomo, mentre stava lavorando su un’impalcatura, è precipitato nel vuoto, riportando traumi molto gravi. Dopo essere stato ricoverato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

