Precipita per cento metri e muore | addio a Petra Griessmair

Tragedia nella tarda mattinata di martedì 14 ottobre a Valles, una frazione del comune di Rio di Pusteria, dove una donna, Petra Griessmair, ha perso la vita a soli 42 anni facendo un’escursione in montagna.La donna stava scendendo lungo un ripido pendio di Cima dei Tre Corni a circa 2.600 metri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Paura ieri sera alle 21.30 a San Pancrazio per il conducente di una Porsche uscita di strada e precipitata per circa cento metri lungo un terrapieno. L’uomo, fortunatamente, ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Merano dalla Croce B - facebook.com Vai su Facebook

Precipita da 4 metri in cantiere, operaio muore nel Catanese - È morto la notte scorsa all'ospedale Cannizzaro di Catania l'operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri tra Scordia e Militello Val di Catania. Scrive ansa.it

Operaio precipita per quattro metri in un magazzino nel Catanese: muore dopo l’arrivo in ospedale - Un operaio è morto dopo essere precipitato per diversi metri mentre stava lavorando a un cantiere nella giornata di ieri 13 ottobre tra Scordia e Militello ... Secondo fanpage.it

Sentono un urlo e vedono il compagno precipitare nel vuoto: tragedia in montagna, alpinista muore dopo un volo di cento metri - Dalle informazioni fornire dalla polizia un gruppo di tre persone si trovava in discesa lungo una cresta senza sentiero, nella zona della Kohlbe ... Scrive ildolomiti.it