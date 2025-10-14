Precipita per cento metri e muore | addio a Petra Griessmair

Trentotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella tarda mattinata di martedì 14 ottobre a Valles, una frazione del comune di Rio di Pusteria, dove una donna, Petra Griessmair, ha perso la vita a soli 42 anni facendo un’escursione in montagna.La donna stava scendendo lungo un ripido pendio di Cima dei Tre Corni a circa 2.600 metri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

