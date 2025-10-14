Precipita dal tetto di un capannone a Milano | gravissimo 30enne
Una caduta da almeno sei metri. E la corsa in ospedale a sirene spiegate. Un uomo di trent'anni, nella notte, è precipitato dal tetto di un capannone in via Mambretti, in zona Certosa. I soccorsi in codice rossoLa telefonata con la richiesta di soccorso è scattata poco prima delle cinque della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
