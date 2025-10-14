Precipita da un pavimento sopraelevato in un magazzino | muore operaio di 57 anni

Cataniatoday.it | 14 ott 2025

È morto nella notte all’ospedale Cannizzaro di Catania un operaio tunisino di 57 anni, rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro tra Scordia e Militello Val di Catania.L’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre stava installando un pavimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

