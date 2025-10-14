Precipita da un pavimento sopraelevato in un magazzino | muore operaio di 57 anni

È morto nella notte all’ospedale Cannizzaro di Catania un operaio tunisino di 57 anni, rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro tra Scordia e Militello Val di Catania.L’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre stava installando un pavimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

È morto nella notte all'ospedale di #Catania l'operaio di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul #lavoro accaduto ieri. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di 4mt da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino. Inda - X Vai su X

Telesveva. . SERIE C | Crisi Foggia: la squadra di Rossi dopo il tonfo col Crotone è precipitata in zona playout #foggia #sport Leggi anche: https://telesveva.it/sport/crisi-foggia-la-squadra-di-rossi-dopo-il-tonfo-interno-col-crotone-e-precipitata-in-zona-playout/ - facebook.com Vai su Facebook

Operaio precipita per quattro metri in un magazzino nel Catanese: muore dopo l’arrivo in ospedale - Un operaio è morto dopo essere precipitato per diversi metri mentre stava lavorando a un cantiere nella giornata di ieri 13 ottobre tra Scordia e Militello ... Scrive fanpage.it

Precipita da un’impalcatura di quattro metri: morto un operaio nel Catanese | DETTAGLI - Ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia: è morto la notta scorsa l’operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul posto di lavoro accaduto ieri tra Scordia e Militello Val d ... Secondo strettoweb.com

Caduto da quattro metri mentre lavorava in un magazzino, morto nel Catanese un operaio di 57 anni - L'uomo era ricoverato all'ospedale Cannizzaro e già da ieri le sue condizioni erano apparse gravissime ... Riporta lasicilia.it