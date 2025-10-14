Precipita da 4 metri in un cantiere tra Scordia e Militello Val di Catania | operaio muore in ospedale

È morto la notte scorsa all'ospedale Cannizzaro di Catania l'operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri tra Scordia e Militello Val di Catania. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa quattro metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino nella zona di Ambelia. Soccorso dal 118 il 57enne è stato trasferito.

