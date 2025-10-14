Pozzuoli si dimettono gli assessori Zazzaro e Monaco | scossa nella giunta Manzoni

Teleclubitalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crisi politica a Pozzuoli: l’assessore alle Attività Produttive Titti Zazzaro e il vicesindaco Filippo Monaco hanno rassegnato congiuntamente le dimissioni, segnando una frattura profonda all’interno dell’amministrazione guidata dal sindaco Gigi Manzoni. Pozzuoli, si dimettono Zazzaro e Monaco: scossa nella giunta Manzoni   Nella sua lettera, Zazzaro parla di un sindaco “che non ascolta e non . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

pozzuoli dimettono assessori zazzaroPOZZUOLI/ Scontro tra sindaco e assessore: caos in Giunta. E spunta una lettera che mette in imbarazzo Manzoni - Zazzaro aveva messo in guardia Manzoni prevendendo le criticità di "Azzurro Pozzuoli" (deludente) ma non è stata ascoltata ... Come scrive cronacaflegrea.it

