Pozzuoli si dimettono gli assessori Zazzaro e Monaco | scossa nella giunta Manzoni

Crisi politica a Pozzuoli: l'assessore alle Attività Produttive Titti Zazzaro e il vicesindaco Filippo Monaco hanno rassegnato congiuntamente le dimissioni, segnando una frattura profonda all'interno dell'amministrazione guidata dal sindaco Gigi Manzoni. Pozzuoli, si dimettono Zazzaro e Monaco: scossa nella giunta Manzoni Nella sua lettera, Zazzaro parla di un sindaco "che non ascolta e non .

