l power yoga è una pratica ibrida e potente: unisce forza, flusso e consapevolezza. Le ricerche accademiche italiane — dall’ Università di Udine con il progetto Neuroscienze dello Yoga, al Politecnico di Torino nei calcoli sul dispendio energetico, fino alla Scuola dello Sport del CONI nell’ambito della formazione tecnico-sportiva — confermano che questa disciplina può offrire benefici reali per corpo, metabolismo e mente. Dimagrire con l’allenamento: sì, ma a che ora? Il momento giusto ce lo dice la scienza X Praticato con costanza e sotto la guida di insegnanti certificati, il power yoga non è solo un’attività tonificante: può diventare un vero alleato nel percorso verso il benessere globale e, se accompagnato da una dieta equilibrata, anche un efficace supporto al dimagrimento nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Power Yoga: l’allenamento che unisce forza e mente può aiutare a dimagrire?

